S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone

Index im Blick

26.10.26 22:32 Uhr

Letztendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Letztendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,70 Prozent stärker bei 7.676,77 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,118 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,298 Prozent fester bei 7.646,42 Punkten in den Montagshandel, nach 7.623,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.702,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.639,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 7.743,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.411,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 6.791,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,93 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lumentum (+ 8,19 Prozent auf 818,10 USD), Comfort Systems USA (+ 7,18 Prozent auf 1.244,19 USD), Everpure A (+ 6,49 Prozent auf 131,33 USD), Coherent (+ 5,83 Prozent auf 221,50 USD) und Synopsys (+ 5,62 Prozent auf 454,33 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil DoorDash (-6,10 Prozent auf 168,44 USD), Charter A (-5,92 Prozent auf 102,18 USD), NVR (-4,28 Prozent auf 5.727,77 USD), PayPal (-4,24 Prozent auf 49,06 EUR) und Reddit (-4,02 Prozent auf 138,45 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 27.486.155 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net