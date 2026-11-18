Index-Performance im Fokus

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,08 Prozent auf 7.346,47 Punkte an. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,442 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,140 Prozent auf 7.350,83 Punkte an der Kurstafel, nach 7.340,53 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.367,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.285,76 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 2,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.659,44 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.691,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.617,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,12 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell TJX Cos (+ 10,85 Prozent auf 143,94 USD), Generac (+ 10,67 Prozent auf 206,95 USD), Akamai (+ 9,52 Prozent auf 92,70 USD), Take Two (+ 8,64 Prozent auf 221,55 USD) und Palo Alto Networks (+ 7,64 Prozent auf 332,94 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Humana (-10,54 Prozent auf 396,60 USD), UnitedHealth (-8,86 Prozent auf 355,15 USD), Cerebras Systems (-8,81 Prozent auf 95,00 USD), Elevance Health (-6,65 Prozent auf 405,08 USD) und Freeport-McMoRan (-6,44 Prozent auf 51,74 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 44.687.183 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net