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Index im Fokus

S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Freitagmittag nach

S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Freitagmittag nach

Der S&P 500 sinkt am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
475.90 EUR -50.50 EUR -9.59 %
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Apple Inc.
324.10 EUR 2.80 EUR 0.87 %
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AppLovin Corp
369.35 EUR 9.05 EUR 2.51 %
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Cerebras Systems Inc
105.24 USD 7.49 USD 7.66 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
118.54 EUR -2.82 EUR -2.32 %
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Coherent Corp.
208.00 EUR 5.30 EUR 2.61 %
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Dell Technologies
300.70 EUR -36.55 EUR -10.84 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
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Global Payments Inc.
80.00 EUR -10.00 EUR -11.11 %
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NVIDIA Corp.
145.54 EUR -4.80 EUR -3.19 %
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Sandisk Corp
780.00 EUR -60.00 EUR -7.14 %
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STERIS PLC Registered Shs
220.00 EUR -1.40 EUR -0.63 %
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Sysco Corp.
69.32 EUR 0.70 EUR 1.02 %
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Western Digital Corp.
261.95 EUR -13.20 EUR -4.80 %
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Western Union Company
5.97 EUR -0.06 EUR -1.03 %
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Indizes
S&P 500
7,535.63 USD -56.77 USD -0.75 %
News | Analysen

Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,97 Prozent auf 7.518,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,794 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,442 Prozent höher bei 7.625,95 Punkten, nach 7.592,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.621,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.499,40 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 1,30 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 7.805,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.798,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.737,49 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,63 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 6,79 Prozent auf 104,39 USD), Charter A (+ 4,39 Prozent auf 138,49 USD), STERIS (+ 4,19 Prozent auf 264,06 USD), AppLovin (+ 4,10 Prozent auf 409,83 USD) und Global Payments (+ 3,90 Prozent auf 91,63 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-10,66 Prozent auf 522,90 USD), Dell Technologies (-9,77 Prozent auf 334,90 USD), Coherent (-9,32 Prozent auf 210,46 USD), Sandisk (-8,53 Prozent auf 857,53 USD) und Western Digital (-7,32 Prozent auf 288,44 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 45.758.281 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 13,60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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