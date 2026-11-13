S&P 500 aktuell: S&P 500 gibt am Freitagmittag nach

Index im Fokus

Der S&P 500 sinkt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,97 Prozent auf 7.518,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,794 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,442 Prozent höher bei 7.625,95 Punkten, nach 7.592,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.621,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.499,40 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 1,30 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 7.805,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.798,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.737,49 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,63 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 6,79 Prozent auf 104,39 USD), Charter A (+ 4,39 Prozent auf 138,49 USD), STERIS (+ 4,19 Prozent auf 264,06 USD), AppLovin (+ 4,10 Prozent auf 409,83 USD) und Global Payments (+ 3,90 Prozent auf 91,63 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-10,66 Prozent auf 522,90 USD), Dell Technologies (-9,77 Prozent auf 334,90 USD), Coherent (-9,32 Prozent auf 210,46 USD), Sandisk (-8,53 Prozent auf 857,53 USD) und Western Digital (-7,32 Prozent auf 288,44 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 45.758.281 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 13,60 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net