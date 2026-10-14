S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

S&P 500-Performance

14.10.26 22:33 Uhr

So performte der S&P 500 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE schlussendlich 1,11 Prozent tiefer bei 7.718,94 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65,095 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,431 Prozent leichter bei 7.771,78 Punkten in den Handel, nach 7.805,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7.789,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.693,31 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1,20 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.619,98 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 7.543,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.644,31 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 5,28 Prozent auf 18,95 USD), UnitedHealth (+ 4,73 Prozent auf 395,62 USD), Dollar Tree (+ 4,71 Prozent auf 121,76 USD), Moderna (+ 4,65 Prozent auf 226,30 USD) und Bristol-Myers Squibb (+ 4,61 Prozent auf 59,28 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Dell Technologies (-11,27 Prozent auf 507,93 USD), Everpure A (-9,86 Prozent auf 141,49 USD), Flex (-9,50 Prozent auf 100,35 USD), Lumentum (-9,28 Prozent auf 896,33 USD) und Coherent (-9,19 Prozent auf 263,32 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 37.848.551 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,866 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net