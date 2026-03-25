S&P 500 aktuell: S&P 500 leichter

Marktbericht

Der S&P 500 zeigt sich am Donnerstagmittag in Rot.

Um 17:57 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,10 Prozent auf 6.519,62 Punkte zurück. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,378 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,698 Prozent leichter bei 6.545,90 Punkten, nach 6.591,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6.514,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.573,22 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 0,842 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 6.908,86 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.12.2025, den Wert von 6.929,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5.712,20 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4,94 Prozent zu Buche. Bei 7.002,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.473,52 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Brown-Forman B (+ 15,11 Prozent auf 27,04 USD), Valero Energy (+ 5,40 Prozent auf 247,21 USD), APA (+ 4,19 Prozent auf 43,05 USD), Best Buy (+ 4,04 Prozent auf 62,84 USD) und Diamondback Energy (+ 3,61 Prozent auf 203,09 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Sandisk (-9,26 Prozent auf 615,08 USD), Coherent (-8,92 Prozent auf 247,77 USD), AppLovin (-8,83 Prozent auf 398,13 USD), Super Micro Computer (-8,81 Prozent auf 21,93 USD) und Lumentum (-8,63 Prozent auf 710,07 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18.139.190 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,759 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,91 Prozent bei der Perrigo Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net