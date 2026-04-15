S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus

S&P 500-Performance im Blick

Mit dem S&P 500 ging es heute aufwärts.

Am Donnerstag stieg der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,26 Prozent auf 7.041,28 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 55,834 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,194 Prozent auf 7.036,55 Punkte an der Kurstafel, nach 7.022,95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.051,23 Punkte, das Tagestief hingegen 7.008,52 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 3,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.699,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.940,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.275,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.051,23 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Albemarle (+ 16,31 Prozent auf 215,62 USD), Dell Technologies (+ 8,92 Prozent auf 193,09 USD), Lumentum (+ 8,16 Prozent auf 891,22 USD), CH Robinson Worldwide (+ 8,05 Prozent auf 181,61 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,80 Prozent auf 278,26 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Charles Schwab (-7,63 Prozent auf 92,62 USD), Abbott Laboratories (-6,00 Prozent auf 95,47 USD), Royal Caribbean Cruises (-5,80 Prozent auf 265,95 USD), Carnival (-5,24 Prozent auf 27,31 USD) und Norwegian Cruise Line (-5,16 Prozent auf 20,03 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 32.486.996 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net