S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

Index-Performance im Blick

16.10.26 22:32 Uhr

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 1,09 Prozent schwächer bei 7.659,44 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 64,267 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,168 Prozent auf 7.757,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7.744,06 Punkten am Vortag.

Bei 7.756,84 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.631,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.551,81 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 7.533,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.629,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,68 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 4,27 Prozent auf 203,95 USD), Kinder Morgan (+ 4,20 Prozent auf 34,20 USD), APA (+ 4,07 Prozent auf 49,15 USD), Northrop Grumman (+ 4,05 Prozent auf 519,86 USD) und Raytheon Technologies (+ 3,73 Prozent auf 193,92 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Twilio A (-10,62 Prozent auf 244,37 USD), Cerebras Systems (-10,52 Prozent auf 127,21 USD), Super Micro Computer (-9,86 Prozent auf 31,63 USD), Flex (-8,16 Prozent auf 90,46 USD) und Moderna (-7,82 Prozent auf 218,01 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 34.137.763 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,746 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net