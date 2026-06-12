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S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht Zuschläge

15.06.26 17:59 Uhr
S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht Zuschläge | finanzen.net

Der S&P 500 performt am Montag positiv.

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Der S&P 500 erhöht sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 1,90 Prozent auf 7.572,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,463 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 1,36 Prozent stärker bei 7.532,59 Punkten, nach 7.431,46 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 7.516,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.573,29 Punkten lag.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.408,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.632,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.976,97 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,41 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Western Digital (+ 14,66 Prozent auf 645,46 USD), DoorDash (+ 11,53 Prozent auf 167,94 USD), Micron Technology (+ 9,21 Prozent auf 1.072,00 USD), Carvana (+ 8,27 Prozent auf 69,40 USD) und Seagate Technology (+ 8,19 Prozent auf 1.007,25 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Fox (-17,02 Prozent auf 54,64 USD), Fox (-15,99 Prozent auf 49,50 USD), Fiserv (-8,26 Prozent auf 49,34 USD), Leidos (-5,92 Prozent auf 114,93 USD) und APA (-5,08 Prozent auf 35,14 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 13.868.831 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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