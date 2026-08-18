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S&P 500-Kursverlauf

S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert zum Ende des Montagshandels

S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert zum Ende des Montagshandels

Der S&P 500 bewegte sich schlussendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aon PLC Registered Shs
293.20 EUR -5.50 EUR -1.84 %
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Casey's General Stores Inc
657.60 EUR 8.60 EUR 1.33 %
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162.20 EUR 9.94 EUR 6.53 %
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Deere & Co. (John Deere)
561.00 EUR 24.80 EUR 4.63 %
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Edison International
46.40 EUR -13.80 EUR -22.92 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -75.0 %
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Gap Inc.
20.30 EUR 0.08 EUR 0.40 %
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Howmet Aerospace
208.60 EUR -19.60 EUR -8.59 %
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NVIDIA Corp.
190.06 EUR 2.40 EUR 1.28 %
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Sandisk Corp
1,280.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Schlumberger N.V. (Ltd.)
50.50 EUR 1.10 EUR 2.23 %
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Take Two
190.80 EUR -13.80 EUR -6.74 %
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Indizes
S&P 500
7,686.14 USD -25.62 USD -0.33 %
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Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel letztendlich um 0,33 Prozent auf 7.686,14 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,056 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,255 Prozent leichter bei 7.692,11 Punkten, nach 7.711,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.665,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.697,52 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 7.489,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7.580,06 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.460,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,07 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.816,70 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 5,51 Prozent auf 367,95 USD), Sandisk (+ 5,50 Prozent auf 1.566,70 USD), Coinbase (+ 5,31 Prozent auf 188,12 USD), Schlumberger (+ 4,83 Prozent auf 60,10 USD) und Deere (+ 3,90 Prozent auf 654,91 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Edison International (-23,07 Prozent auf 53,98 USD), Aon (-9,53 Prozent auf 321,52 USD), Howmet Aerospace (-7,51 Prozent auf 244,95 USD), Take Two (-6,67 Prozent auf 219,70 USD) und Gap (-4,98 Prozent auf 22,31 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 37.337.863 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,525 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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