S&P 500 aktuell: So bewegt sich der S&P 500 am Freitagmittag

Index im Blick

11.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Um 17:57 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 1,03 Prozent auf 7.669,70 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,914 Prozent auf 7.661,08 Punkte an der Kurstafel, nach 7.591,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.677,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.636,75 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 0,623 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 7.728,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.394,30 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 6.587,47 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,83 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Dell Technologies (+ 11,13 Prozent auf 563,00 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 9,51 Prozent auf 60,47 USD), Skyworks Solutions (+ 8,57 Prozent auf 91,23 USD), Moderna (+ 8,40 Prozent auf 148,09 USD) und Flex (+ 7,93 Prozent auf 116,58 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Seagate Technology (-3,83 Prozent auf 829,29 USD), Sandisk (-2,91 Prozent auf 1.643,30 USD), Clorox (-2,86 Prozent auf 86,23 USD), Palo Alto Networks (-2,71 Prozent auf 329,32 USD) und Edwards Lifesciences (-2,70 Prozent auf 84,43 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.230.862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,643 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,28 Prozent bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net