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NYSE-Handel im Blick

S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagmittag

S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagmittag

Der S&P 500 verzeichnet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
264.50 EUR 29.00 EUR 12.31 %
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CarMax Inc.
50.78 EUR 1.06 EUR 2.13 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
52.49 EUR -0.42 EUR -0.79 %
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Cerebras Systems Inc
211.36 USD 14.62 USD 7.43 %
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Aktie kaufen
Equifax Inc.
120.90 EUR -8.40 EUR -6.50 %
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Intel Corp.
102.60 EUR 0.18 EUR 0.18 %
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Lumentum Holdings Inc
806.00 EUR 12.00 EUR 1.51 %
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Medtronic PLC
76.60 EUR -1.96 EUR -2.49 %
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Nucor Corp.
214.80 EUR 0.40 EUR 0.19 %
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NVIDIA Corp.
202.75 EUR 1.40 EUR 0.70 %
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Schlumberger N.V. (Ltd.)
44.18 EUR -1.18 EUR -2.60 %
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United Rentals Inc.
924.40 EUR 14.80 EUR 1.63 %
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Unum Group
77.30 EUR -2.00 EUR -2.52 %
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Western Union Company
5.35 EUR -0.04 EUR -0.71 %
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Indizes
S&P 500
7,660.20 USD -23.49 USD -0.31 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 7.662,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,647 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,157 Prozent stärker bei 7.695,79 Punkten, nach 7.683,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.699,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.655,55 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.711,76 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 7.440,43 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 6.661,21 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,72 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Bloom Energy (+ 12,15 Prozent auf 294,80 USD), Cerebras Systems (+ 7,17 Prozent auf 210,85 USD), CarMax (+ 6,17 Prozent auf 60,04 USD), Carvana (+ 5,75 Prozent auf 63,95 USD) und Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,51 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen United Rentals (-5,01 Prozent auf 991,63 USD), Nucor (-3,75 Prozent auf 235,33 USD), Unum Group (-3,51 Prozent auf 87,92 USD), Schlumberger (-3,50 Prozent auf 49,69 USD) und Equifax (-3,09 Prozent auf 141,27 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7.703.077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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