S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagmittag

NYSE-Handel im Blick

29.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 verzeichnet derzeit Verluste.

Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 7.662,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,647 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,157 Prozent stärker bei 7.695,79 Punkten, nach 7.683,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.699,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.655,55 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.711,76 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 7.440,43 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 29.09.2025, einen Stand von 6.661,21 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,72 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Bloom Energy (+ 12,15 Prozent auf 294,80 USD), Cerebras Systems (+ 7,17 Prozent auf 210,85 USD), CarMax (+ 6,17 Prozent auf 60,04 USD), Carvana (+ 5,75 Prozent auf 63,95 USD) und Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,51 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen United Rentals (-5,01 Prozent auf 991,63 USD), Nucor (-3,75 Prozent auf 235,33 USD), Unum Group (-3,51 Prozent auf 87,92 USD), Schlumberger (-3,50 Prozent auf 49,69 USD) und Equifax (-3,09 Prozent auf 141,27 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7.703.077 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net