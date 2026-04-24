S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 nachmittags

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 verliert am zweiten Tag der Woche an Wert.

Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,55 Prozent auf 7.134,18 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 57,747 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,404 Prozent auf 7.144,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7.173,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.115,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.152,52 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der S&P 500 6.368,85 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wurde der S&P 500 auf 6.978,03 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, lag der S&P 500 bei 5.528,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,02 Prozent zu. Bei 7.178,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Centene (+ 14,11 Prozent auf 49,64 USD), Coca-Cola (+ 5,61 Prozent auf 79,67 USD), Franklin Resources (+ 5,22 Prozent auf 29,01 USD), Nucor (+ 4,64 Prozent auf 224,98 USD) und Robert Half (+ 4,59 Prozent auf 27,35 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Pentair (-10,75 Prozent auf 82,35 USD), Zimmer Biomet (-10,54 Prozent auf 82,83 USD), Alexandria Real Estate Equities (-8,85 Prozent auf 41,53 USD), Allegion (-8,21 Prozent auf 136,22 USD) und Lumentum (-7,85 Prozent auf 792,20 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23.006.965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,327 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Perrigo Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net