S&P 500-Handel aktuell: Das macht der S&P 500 nachmittags

Kursentwicklung

17.09.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag erhöht sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,14 Prozent auf 7.637,56 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,769 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1,24 Prozent auf 7.645,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7.551,81 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.646,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7.611,81 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,343 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.745,06 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, einen Stand von 7.420,10 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Wert von 6.600,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,36 Prozent aufwärts. Bei 7.816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Generac (+ 19,03 Prozent auf 208,43 USD), Super Micro Computer (+ 10,20 Prozent auf 40,61 USD), Intel (+ 9,91 Prozent auf 111,07 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,76 Prozent auf 61,08 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,74 Prozent auf 547,04 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen DENTSPLY SIRONA (-4,93 Prozent auf 9,64 USD), T-Mobile US (-4,66 Prozent auf 168,04 USD), Copart (-3,94 Prozent auf 29,61 USD), AppLovin (-3,10 Prozent auf 316,43 USD) und Verisk Analytics A (-3,09 Prozent auf 176,14 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.188.539 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,453 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net