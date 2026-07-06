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S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag im Minus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag im Minus

Der S&P 500 zeigt sich derzeit leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Fidelity National Information Services IncShs
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Gartner Inc.
119.60 EUR 1.75 EUR 1.48 %
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1,380.00 EUR -130.00 EUR -8.61 %
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7,515.82 USD -21.61 USD -0.29 %
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Um 17:58 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 7.499,03 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,881 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,149 Prozent leichter bei 7.526,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7.537,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.536,06 Punkte, das Tagestief hingegen 7.478,63 Zähler.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 7.383,74 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 6.616,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der S&P 500 auf 6.229,98 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,34 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cognizant (+ 5,63 Prozent auf 43,70 USD), Adobe (+ 4,90 Prozent auf 228,75 USD), Gartner (+ 4,86 Prozent auf 141,68 USD), Fidelity National Information Services (+ 4,72 Prozent auf 43,22 USD) und Accenture (+ 4,53 Prozent auf 143,16 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Teradyne (-12,19 Prozent auf 333,24 USD), Intel (-10,89 Prozent auf 108,89 USD), Sandisk (-10,84 Prozent auf 1.555,37 USD), Generac (-10,68 Prozent auf 230,28 USD) und Applied Materials (-9,56 Prozent auf 536,12 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.677.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,125 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets