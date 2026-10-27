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Kursentwicklung im Fokus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Der S&P 500 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
199.80 EUR 18.80 EUR 10.39 %
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Boeing Co.
153.22 EUR -16.46 EUR -9.70 %
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Cintas Corp.
194.78 EUR -6.42 EUR -3.19 %
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Intel Corp.
84.12 EUR 2.02 EUR 2.46 %
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NVIDIA Corp.
195.52 EUR 2.00 EUR 1.03 %
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Parker Hannifin Corp.
807.20 EUR -1.20 EUR -0.15 %
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Pentair PLC
50.02 EUR 0.52 EUR 1.05 %
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Royal Caribbean Cruises Ltd.
266.40 EUR 19.80 EUR 8.03 %
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Seagate Technology
600.00 EUR 26.00 EUR 4.53 %
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Universal Health Services Inc.
165.00 EUR 1.00 EUR 0.61 %
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Valero Energy Corp.
383.60 EUR 6.60 EUR 1.75 %
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Western Digital Corp.
346.90 EUR 42.40 EUR 13.92 %
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Western Union Company
5.44 EUR -0.12 EUR -2.16 %
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Xylem Inc.
85.69 EUR -11.81 EUR -12.11 %
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Indizes
S&P 500
7,732.10 USD 55.33 USD 0.72 %
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Um 15:56 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 7.709,25 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,364 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,278 Prozent stärker bei 7.698,13 Punkten in den Handel, nach 7.676,77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.710,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.677,16 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 7.743,41 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 7.413,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.875,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,40 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Pentair (+ 11,01 Prozent auf 61,30 USD), Bloom Energy (+ 8,34 Prozent auf 220,92 USD), Western Digital (+ 7,01 Prozent auf 381,09 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6,64 Prozent auf 299,22 USD) und Seagate Technology (+ 5,85 Prozent auf 681,88 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Xylem (-9,71 Prozent auf 97,73 USD), Boeing (-6,85 Prozent auf 175,42 USD), Valero Energy (-6,04 Prozent auf 401,00 USD), Cintas (-5,78 Prozent auf 212,87 USD) und Universal Health Services (-5,62 Prozent auf 175,27 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 5.663.470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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