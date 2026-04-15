S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert

Index-Performance im Fokus

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,30 Prozent fester bei 7.044,09 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 55,834 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,194 Prozent höher bei 7.036,55 Punkten in den Handel, nach 7.022,95 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.008,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.046,70 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 3,49 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 6.699,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wurde der S&P 500 mit 6.940,01 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5.275,70 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,71 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.046,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Albemarle (+ 9,40 Prozent auf 202,80 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7,97 Prozent auf 242,04 USD), Dell Technologies (+ 7,78 Prozent auf 191,07 USD), Lumentum (+ 7,47 Prozent auf 885,58 USD) und CH Robinson Worldwide (+ 7,06 Prozent auf 179,95 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Charles Schwab (-4,89 Prozent auf 95,37 USD), Carnival (-4,13 Prozent auf 27,63 USD), Invesco (-4,09 Prozent auf 23,70 USD), Abbott Laboratories (-4,09 Prozent auf 97,41 USD) und Norwegian Cruise Line (-3,74 Prozent auf 20,33 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 11.324.818 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Perrigo Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net