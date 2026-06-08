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S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus

08.06.26 22:32 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus | finanzen.net

S&P 500-Kurs zum Handelsende.

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Indizes
S&P 500
7.405,7 PKT 22,0 PKT 0,30%
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Am Montag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,30 Prozent auf 7.405,73 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 60,635 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,838 Prozent auf 7.445,59 Punkte an der Kurstafel, nach 7.383,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.466,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.395,13 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 7.398,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 6.740,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, mit 6.000,36 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,98 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Cerebras Systems (+ 18,32 Prozent auf 237,83 USD), Intel (+ 11,19 Prozent auf 110,27 USD), Micron Technology (+ 9,87 Prozent auf 949,28 USD), KLA-Tencor (+ 9,27 Prozent auf 2.108,06 USD) und Applied Materials (+ 8,64 Prozent auf 492,17 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Akamai (-4,99 Prozent auf 141,87 USD), Hershey (-4,70 Prozent auf 175,90 USD), Vulcan Materials (-4,05 Prozent auf 269,98 USD), VeriSign (-3,90 Prozent auf 283,41 USD) und The Mosaic (-3,87 Prozent auf 21,38 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38.796.687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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