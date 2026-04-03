S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Gewinnen

Index-Bewegung

Kaum verändert zeigte sich der S&P 500 am Abend.

Der S&P 500 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 6.616,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53,741 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,285 Prozent leichter bei 6.592,97 Punkten, nach 6.611,83 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.618,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.534,55 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der S&P 500 bei 6.740,02 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 6.920,93 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 07.04.2025, den Stand von 5.062,25 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 3,52 Prozent. Bei 7.002,28 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit UnitedHealth (+ 9,37 Prozent auf 307,73 USD), Humana (+ 7,94 Prozent auf 197,15 USD), CVS Health (+ 6,74 Prozent auf 78,22 USD), Broadcom (+ 6,21 Prozent auf 333,97 USD) und Arista Networks (+ 5,85 Prozent auf 133,64 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil The Trade Desk A (-6,80 Prozent auf 20,70 USD), Campbell Soup (-5,18 Prozent auf 20,88 USD), Gartner (-4,58 Prozent auf 148,67 USD), Dollar Tree (-4,20 Prozent auf 106,42 USD) und CoStar Group (-4,12 Prozent auf 39,48 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 30.610.461 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,735 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,93 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net