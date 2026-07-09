S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain
Der S&P 500 entwickelt sich am Freitag positiv.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 7.566,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,998 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,079 Prozent auf 7.549,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7.543,64 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7.570,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.508,16 Einheiten.
S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,789 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.266,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.816,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.280,46 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 6,72 Prozent auf 211,87 USD), CarMax (+ 5,61 Prozent auf 53,87 USD), Fortune Brands Home Security (+ 5,45) Prozent auf 52,22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,06 Prozent auf 663,42 USD) und Sandisk (+ 4,60 Prozent auf 1.943,75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Moderna (-10,63 Prozent auf 68,42 USD), Fortinet (-3,65 Prozent auf 157,76 USD), Netflix (-3,60 Prozent auf 72,75 USD), Datadog A (-3,59 Prozent auf 259,35 USD) und Palo Alto Networks (-3,51 Prozent auf 326,42 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.245.166 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CarMax
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CarMax
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets