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S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain

Der S&P 500 entwickelt sich am Freitag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CarMax Inc.
44.19 EUR 0.38 EUR 0.87 %
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Cerebras Systems Inc
210.48 USD 11.95 USD 6.02 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
238.50 EUR 7.50 EUR 3.25 %
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DXC Technology
8.00 EUR -0.22 EUR -2.62 %
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Fortinet Inc
144.46 EUR 8.08 EUR 5.92 %
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Fortune Brands Home & Security Inc.
42.80 EUR 0.20 EUR 0.47 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
582.00 EUR 30.70 EUR 5.57 %
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Moderna Inc
60.04 EUR -5.79 EUR -8.80 %
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Netflix Inc.
63.80 EUR -1.90 EUR -2.89 %
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NVIDIA Corp.
184.60 EUR 6.74 EUR 3.79 %
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Palo Alto Networks Inc
285.85 EUR -8.40 EUR -2.85 %
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Sandisk Corp
1,700.00 EUR 80.00 EUR 4.94 %
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Western Union Company
6.77 EUR -0.04 EUR -0.62 %
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Indizes
S&P 500
7,568.85 USD 25.21 USD 0.33 %
News | Analysen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 7.566,16 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,998 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,079 Prozent auf 7.549,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7.543,64 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.570,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.508,16 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,789 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.266,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.816,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.280,46 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 6,72 Prozent auf 211,87 USD), CarMax (+ 5,61 Prozent auf 53,87 USD), Fortune Brands Home Security (+ 5,45) Prozent auf 52,22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,06 Prozent auf 663,42 USD) und Sandisk (+ 4,60 Prozent auf 1.943,75 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Moderna (-10,63 Prozent auf 68,42 USD), Fortinet (-3,65 Prozent auf 157,76 USD), Netflix (-3,60 Prozent auf 72,75 USD), Datadog A (-3,59 Prozent auf 259,35 USD) und Palo Alto Networks (-3,51 Prozent auf 326,42 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.245.166 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets