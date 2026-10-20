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S&P 500-Entwicklung

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone

Heutiger Marktbericht zum S&P 500.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
152.60 EUR 7.45 EUR 5.13 %
Charts | News | Analysen
Comfort Systems USA IncShs
1,288.00 EUR -31.00 EUR -2.35 %
Charts | News | Analysen
DaVita Inc Registered Shs
156.85 EUR -9.80 EUR -5.88 %
Charts | News | Analysen
Equifax Inc.
140.40 EUR -2.90 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen
Gartner Inc.
181.00 EUR -1.30 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
General Motors
73.29 EUR -1.50 EUR -2.01 %
Charts | News | Analysen
Hasbro Inc.
87.24 EUR -1.38 EUR -1.56 %
Charts | News | Analysen
Howmet Aerospace
194.55 EUR -1.45 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Moderna Inc
214.20 EUR 11.75 EUR 5.80 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
192.78 EUR -0.88 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
Quanta Services Inc.
514.80 EUR -36.80 EUR -6.67 %
Charts | News | Analysen
Seagate Technology
576.00 EUR -8.00 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.60 EUR 0.13 EUR 2.34 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,712.56 USD 21.83 USD 0.28 %
News | Analysen

Der S&P 500 legt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,41 Prozent auf 7.722,57 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 63,699 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,124 Prozent auf 7.681,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7.690,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.748,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.668,03 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.650,50 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.443,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.735,13 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12,60 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Equifax (+ 10,73 Prozent auf 175,59 USD), Hasbro (+ 9,45 Prozent auf 107,80 USD), Moderna (+ 6,37 Prozent auf 241,34 USD), 3M (+ 6,02 Prozent auf 171,76 USD) und Gartner (+ 5,42 Prozent auf 218,98 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil General Motors (-8,47 Prozent auf 75,74 USD), Howmet Aerospace (-5,79 Prozent auf 207,30 USD), DaVita (-5,61 Prozent auf 176,51 USD), Comfort Systems USA (-4,67 Prozent auf 1.395,66 USD) und Quanta Services (-3,78 Prozent auf 595,05 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.566.421 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,595 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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