S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags mit Gewinnen

NYSE-Handel im Blick

04.11.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Am Mittwoch tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1,72 Prozent stärker bei 7.698,74 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,846 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 7.650,27 Punkte an der Kurstafel, nach 7.568,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 7.715,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.635,81 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 1,16 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 7.722,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, stand der S&P 500 bei 7.736,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6.771,55 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,25 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Stanley Black Decker (+ 16,10 Prozent auf 121,46 USD), Block (ex Square) (+ 15,75 Prozent auf 87,97 USD), Zimmer Biomet (+ 15,08 Prozent auf 111,70 USD), The Mosaic (+ 14,60 Prozent auf 21,11 USD) und CDW (+ 13,79 Prozent auf 170,42 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Fidelity National Information Services (-24,31 Prozent auf 29,51 USD), Unum Group (-17,96 Prozent auf 74,68 USD), Trimble Navigation (-16,54 Prozent auf 54,76 USD), Comfort Systems USA (-15,95 Prozent auf 1.080,13 USD) und Datadog A (-15,09 Prozent auf 187,25 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22.203.107 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,392 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,60 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net