S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert am Donnerstagmittag im Minus

S&P 500 aktuell

29.10.26 17:59 Uhr

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 17:56 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 7.716,49 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 64,332 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,433 Prozent tiefer bei 7.710,42 Punkten, nach 7.743,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.695,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.732,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,01 Prozent aufwärts. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 7.670,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.316,15 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 6.890,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Carvana (+ 16,11 Prozent auf 68,56 USD), Textron (+ 13,90 Prozent auf 89,21 USD), Norwegian Cruise Line (+ 13,39 Prozent auf 18,21 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 12,76 Prozent auf 314,90 USD) und NortonLifeLock (+ 12,48 Prozent auf 27,39 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil ServiceNow (-25,52 Prozent auf 111,81 USD), Fortinet (-22,33 Prozent auf 135,21 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,22 Prozent auf 285,18 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,07 Prozent auf 283,05 USD) und Marvell Technology (-11,98 Prozent auf 221,51 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 19.391.154 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,657 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15,02 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net