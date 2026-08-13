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S&P 500-Performance

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert am Freitagmittag im Minus

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert am Freitagmittag im Minus

Anleger in New York treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
118.20 EUR 4.45 EUR 3.91 %
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Applied Materials Inc.
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Broadcom
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223.30 USD -7.70 USD -3.34 %
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Copart Inc.
25.22 EUR 0.30 EUR 1.18 %
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DXC Technology
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First Republic Bank
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Fox Corp B
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Intel Corp.
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KLA
174.02 EUR -6.78 EUR -3.75 %
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NVIDIA Corp.
194.54 EUR -1.30 EUR -0.66 %
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Sandisk Corp
1,420.00 EUR 90.00 EUR 6.77 %
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Under Armour Inc.
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Western Union Company
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Indizes
S&P 500
7,781.27 USD -17.72 USD -0.23 %
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Am Freitag steht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,21 Prozent im Minus bei 7.782,59 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,534 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,090 Prozent fester bei 7.805,98 Punkten, nach 7.798,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.779,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.810,01 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,398 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, notierte der S&P 500 bei 7.543,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.501,24 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 6.468,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,47 Prozent nach oben. Bei 7.816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 6.316,91 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Copart (+ 6,81 Prozent auf 31,39 USD), Fox (+ 5,74 Prozent auf 69,21 USD), Sandisk (+ 5,69 Prozent auf 1.615,00 USD), Fox (+ 5,68 Prozent auf 61,40 USD) und Albemarle (+ 4,29 Prozent auf 136,08 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Applied Materials (-5,84 Prozent auf 503,31 USD), Broadcom (-5,84 Prozent auf 393,41 USD), Cerebras Systems (-5,15 Prozent auf 219,12 USD), KLA (-3,51 Prozent auf 202,02 USD) und DXC Technology (-3,13 Prozent auf 10,85 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.807.847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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