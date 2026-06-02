S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus

S&P 500 im Fokus

So performte der S&P 500 am Donnerstag schlussendlich.

Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,41 Prozent auf 7.584,31 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,800 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,282 Prozent tiefer bei 7.532,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.553,68 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.516,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.598,19 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,027 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, stand der S&P 500 bei 7.200,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.869,50 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 04.06.2025, bei 5.970,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,58 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Blackstone (+ 7,50 Prozent auf 118,55 USD), Robert Half (+ 6,90 Prozent auf 31,60 USD), Humana (+ 6,80 Prozent auf 349,80 USD), Robinhood (+ 6,61 Prozent auf 88,33 USD) und American Tower (+ 6,40 Prozent auf 193,91 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Broadcom (-12,59 Prozent auf 418,91 USD), Micron Technology (-7,74 Prozent auf 996,00 USD), Arista Networks (-4,79 Prozent auf 166,01 USD), Sandisk (-3,92 Prozent auf 1.759,68 USD) und Verizon (-3,82 Prozent auf 44,87 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39.324.812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,644 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net