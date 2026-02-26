S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 im Performance-Check.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:56 Uhr um 0,93 Prozent schwächer bei 6.844,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,279 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,946 Prozent tiefer bei 6.843,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.908,86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.831,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.857,04 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,818 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der S&P 500 bei 6.978,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.812,61 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 5.861,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,199 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.775,50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Block (ex Square) (+ 16,98 Prozent auf 63,79 USD), Dell Technologies (+ 14,45 Prozent auf 139,00 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 10,23 Prozent auf 14,01 USD), Netflix (+ 8,59 Prozent auf 91,86 USD) und AES (+ 4,18 Prozent auf 16,93 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen United Airlines (-6,53 Prozent auf 108,83 USD), American Express (-5,95 Prozent auf 315,36 USD), Capital One Financial (-5,92 Prozent auf 196,12 USD), Datadog A (-5,75 Prozent auf 109,76 USD) und Delta Air Lines (-5,55 Prozent auf 66,60 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Netflix-Aktie aufweisen. 10.890.657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,021 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

