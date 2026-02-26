DAX25.219 -0,3%Est506.122 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -0,9%Nas22.672 -0,9%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,70 +2,5%Gold5.223 +0,8%
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

27.02.26 16:00 Uhr
Der S&P 500 im Performance-Check.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:56 Uhr um 0,93 Prozent schwächer bei 6.844,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,279 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,946 Prozent tiefer bei 6.843,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.908,86 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.831,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.857,04 Punkten lag.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,818 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der S&P 500 bei 6.978,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.812,61 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 5.861,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,199 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.775,50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Block (ex Square) (+ 16,98 Prozent auf 63,79 USD), Dell Technologies (+ 14,45 Prozent auf 139,00 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 10,23 Prozent auf 14,01 USD), Netflix (+ 8,59 Prozent auf 91,86 USD) und AES (+ 4,18 Prozent auf 16,93 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen United Airlines (-6,53 Prozent auf 108,83 USD), American Express (-5,95 Prozent auf 315,36 USD), Capital One Financial (-5,92 Prozent auf 196,12 USD), Datadog A (-5,75 Prozent auf 109,76 USD) und Delta Air Lines (-5,55 Prozent auf 66,60 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Netflix-Aktie aufweisen. 10.890.657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,021 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
