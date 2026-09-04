S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schwächer

Index im Fokus

08.09.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 verzeichnet am Dienstag Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,35 Prozent leichter bei 7.691,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,851 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,141 Prozent schwächer bei 7.707,73 Punkten, nach 7.718,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 7.717,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.675,69 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.757,64 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7.405,73 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.495,15 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,15 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Lumentum (+ 12,40 Prozent auf 990,51 USD), Coherent (+ 10,10 Prozent auf 310,32 USD), Corning (+ 9,36 Prozent auf 168,74 USD), Intel (+ 9,11 Prozent auf 104,53 USD) und Freeport-McMoRan (+ 6,76 Prozent auf 77,65 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Amgen (-9,59 Prozent auf 395,30 USD), Stryker (-8,71 Prozent auf 276,72 USD), Expedia (-6,46 Prozent auf 278,80 USD), Howmet Aerospace (-6,34 Prozent auf 242,83 USD) und Gartner (-6,12 Prozent auf 175,01 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 12.211.381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net