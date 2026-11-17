S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.

Am Dienstag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,03 Prozent tiefer bei 7.340,53 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,697 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,199 Prozent leichter bei 7.401,85 Punkten, nach 7.416,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.415,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.288,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 7.659,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.745,06 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 6.672,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,03 Prozent nach oben. Bei 7.844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Lumen Technologies (+ 6,70 Prozent auf 4,30 USD), Comfort Systems USA (+ 3,91 Prozent auf 1.099,02 USD), Coherent (+ 3,65 Prozent auf 210,86 USD), Cerebras Systems (+ 3,16 Prozent auf 104,18 USD) und Lumentum (+ 2,56 Prozent auf 559,97 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Salesforce (-9,45 Prozent auf 194,52 USD), Intuit (-7,17 Prozent auf 320,79 USD), ServiceNow (-6,51 Prozent auf 92,90 USD), SBA Communications REIT (A) (-6,46 Prozent auf 174,56 USD) und Nike (-6,30 Prozent auf 35,85 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 74.642.587 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,706 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net