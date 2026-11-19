S&P 500 im Blick

Der S&P 500 verzeichnete zum Handelsende Verluste.

Am Donnerstag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 2,02 Prozent tiefer bei 7.175,83 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,871 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,931 Prozent auf 7.391,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7.323,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.173,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.415,64 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 4,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.690,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.707,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6.642,16 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,63 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Palo Alto Networks (+ 6,42 Prozent auf 361,73 USD), Everpure A (+ 4,73 Prozent auf 105,50 USD), Western Digital (+ 2,98 Prozent auf 296,78 USD), Expeditors International of Washington (+ 2,26 Prozent auf 193,14 USD) und Intel (+ 1,92 Prozent auf 55,72 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Williams-Sonoma (-15,16 Prozent auf 220,66 USD), Twilio A (-8,75 Prozent auf 178,78 USD), Robert Half (-8,39 Prozent auf 37,45 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,72 Prozent auf 489,19 USD) und Cerebras Systems (-7,64 Prozent auf 86,96 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 71.971.842 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net