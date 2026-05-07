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S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt letztendlich

08.05.26 22:32 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 steigt letztendlich | finanzen.net

Der S&P 500 entwickelte sich schlussendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
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Indizes
S&P 500
7.398,9 PKT 61,8 PKT 0,84%
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Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,84 Prozent stärker bei 7.398,93 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 59,779 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,450 Prozent auf 7.370,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7.337,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.362,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.401,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 2,36 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.782,81 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6.932,30 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 5.663,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,88 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.401,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Akamai (+ 26,58 Prozent auf 147,71 USD), Sandisk (+ 16,60 Prozent auf 1.562,34 USD), Micron Technology (+ 15,49 Prozent auf 746,81 USD), Intel (+ 13,96 Prozent auf 124,92 USD) und Monster Beverage (+ 13,58 Prozent auf 86,29 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Carvana (-80,52 Prozent auf 77,94 USD), DXC Technology (-21,48 Prozent auf 9,43 USD), Mettler-Toledo International (-14,77 Prozent auf 1.124,46 USD), Motorola Solutions (-11,36 Prozent auf 383,99 USD) und Expedia (-9,02 Prozent auf 229,98 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 55.182.860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,300 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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