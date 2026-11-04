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S&P 500-Kursentwicklung

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Mittag Gewinne

Für den S&P 500 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
314.25 EUR 17.90 EUR 6.04 %
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Block (ex Square)
78.25 EUR 10.85 EUR 16.10 %
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Booking Holdings
153.20 EUR 17.50 EUR 12.90 %
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Comfort Systems USA IncShs
945.00 EUR -144.00 EUR -13.22 %
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Expedia Inc.
270.00 EUR 5.95 EUR 2.25 %
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Fidelity National Information Services IncShs
26.50 EUR -8.98 EUR -25.31 %
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Fox Corp B
52.50 EUR 3.10 EUR 6.28 %
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Intel Corp.
52.30 EUR -1.84 EUR -3.40 %
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NRG Energy Inc.
79.60 EUR -3.52 EUR -4.23 %
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Stanley Black & Decker Inc
104.20 EUR 8.58 EUR 8.97 %
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Trimble Navigation
57.82 EUR -0.48 EUR -0.82 %
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Unum Group
73.02 EUR -5.04 EUR -6.46 %
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Western Union Company
5.53 EUR -0.06 EUR -1.00 %
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Zimmer Biomet
88.20 EUR 1.82 EUR 2.11 %
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Indizes
S&P 500
7,701.64 USD 132.72 USD 1.75 %
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Um 17:57 Uhr gewinnt der S&P 500 im NYSE-Handel 1,88 Prozent auf 7.710,85 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 61,846 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 1,07 Prozent höher bei 7.650,27 Punkten, nach 7.568,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.635,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.713,95 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.722,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.736,52 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 6.771,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12,43 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Stanley Black Decker (+ 16,74 Prozent auf 122,13 USD), Block (ex Square) (+ 15,26 Prozent auf 87,60 USD), Zimmer Biomet (+ 15,19 Prozent auf 111,80 USD), Expedia (+ 12,74 Prozent auf 322,19 USD) und Booking (+ 11,17 Prozent auf 173,06 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Fidelity National Information Services (-24,12 Prozent auf 29,59 USD), Unum Group (-18,96 Prozent auf 73,77 USD), Trimble Navigation (-17,70 Prozent auf 54,00 USD), Comfort Systems USA (-17,02 Prozent auf 1.066,39 USD) und NRG Energy (-13,48 Prozent auf 83,28 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.845.466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Apple Neutral UBS AG
03.11.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

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