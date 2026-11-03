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S&P 500-Kursverlauf

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Zuschläge

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Zuschläge

So bewegte sich der S&P 500 am Dienstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
296.35 EUR -6.40 EUR -2.11 %
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AppLovin Corp
216.45 EUR 11.85 EUR 5.79 %
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Archer Daniels Midland Co. (ADM)
64.00 EUR -3.66 EUR -5.41 %
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Ball Corp.
56.56 EUR -4.00 EUR -6.61 %
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Bloom Energy
194.60 EUR 19.20 EUR 10.95 %
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Comfort Systems USA IncShs
1,089.00 EUR -31.00 EUR -2.77 %
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Fiserv Inc.
51.90 EUR 7.50 EUR 16.89 %
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Fox Corp B
49.40 EUR -0.40 EUR -0.80 %
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Gartner Inc.
208.70 EUR 5.40 EUR 2.66 %
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Intel Corp.
54.14 EUR 0.66 EUR 1.23 %
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PerkinElmer Inc.
133.60 EUR -3.45 EUR -2.52 %
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Sysco Corp.
66.32 EUR -6.38 EUR -8.78 %
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Western Union Company
5.59 EUR -0.06 EUR -0.99 %
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Zebra Technologies Corp.
297.00 EUR -31.00 EUR -9.45 %
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Indizes
S&P 500
7,568.92 USD 27.52 USD 0.36 %
News | Analysen

Am Dienstag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,36 Prozent auf 7.568,92 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,112 Prozent höher bei 7.549,87 Punkten, nach 7.541,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.545,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.594,61 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7.722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.600,50 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 6.851,97 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,36 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Fiserv (+ 12,46 Prozent auf 58,40 USD), Bloom Energy (+ 9,05 Prozent auf 214,01 USD), PerkinElmer (+ 7,84 Prozent auf 163,48 USD), AppLovin (+ 7,28 Prozent auf 245,51 USD) und Comfort Systems USA (+ 7,08 Prozent auf 1.285,13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Gartner (-13,19 Prozent auf 204,22 USD), Sysco (-9,33 Prozent auf 74,11 USD), Zebra Technologies (-8,76 Prozent auf 329,50 USD), Ball (-7,14 Prozent auf 63,21 USD) und Archer Daniels Midland (-6,82 Prozent auf 70,60 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30.373.684 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,491 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16:06 Apple Verkaufen DZ BANK
15:11 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:51 Apple Underweight Barclays Capital
09:26 Apple Neutral UBS AG
08:01 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

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