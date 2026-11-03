S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Zuschläge

S&P 500-Kursverlauf

03.11.26 22:32 Uhr

So bewegte sich der S&P 500 am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag legte der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,36 Prozent auf 7.568,92 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62,450 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,112 Prozent höher bei 7.549,87 Punkten, nach 7.541,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.545,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.594,61 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der S&P 500 bei 7.722,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.600,50 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 6.851,97 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,36 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Fiserv (+ 12,46 Prozent auf 58,40 USD), Bloom Energy (+ 9,05 Prozent auf 214,01 USD), PerkinElmer (+ 7,84 Prozent auf 163,48 USD), AppLovin (+ 7,28 Prozent auf 245,51 USD) und Comfort Systems USA (+ 7,08 Prozent auf 1.285,13 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Gartner (-13,19 Prozent auf 204,22 USD), Sysco (-9,33 Prozent auf 74,11 USD), Zebra Technologies (-8,76 Prozent auf 329,50 USD), Ball (-7,14 Prozent auf 63,21 USD) und Archer Daniels Midland (-6,82 Prozent auf 70,60 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30.373.684 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,491 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net