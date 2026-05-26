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S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht nachmittags Abschläge

27.05.26 20:02 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht nachmittags Abschläge | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in New York.

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Indizes
S&P 500
7.524,5 PKT 5,4 PKT 0,07%
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Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,06 Prozent auf 7.514,79 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60,909 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,109 Prozent fester bei 7.527,32 Punkten in den Handel, nach 7.519,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7.530,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.499,72 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 27.04.2026, einen Stand von 7.173,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.878,88 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 27.05.2025, mit 5.921,54 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9,57 Prozent zu Buche. Bei 7.539,09 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell AppLovin (+ 11,28 Prozent auf 572,24 USD), Bath Body Works (+ 10,27 Prozent auf 19,55 USD), MGM Resorts International (+ 9,31 Prozent auf 42,03 USD), Cerebras Systems (+ 8,44 Prozent auf 262,12 USD) und United Airlines (+ 6,55 Prozent auf 112,86 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Boston Scientific (-12,57 Prozent auf 50,40 USD), QUALCOMM (-8,73 Prozent auf 227,11 USD), Skyworks Solutions (-5,02 Prozent auf 79,23 USD), Baker Hughes (-4,89 Prozent auf 63,47 USD) und Rollins (-4,85 Prozent auf 50,58 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 20.201.482 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,474 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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