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S&P 500 im Blick

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich mittags schwächer

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich mittags schwächer

Anleger in New York treten am Montagmittag den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Carvana Co Registered Shs -A-
56.01 EUR -0.19 EUR -0.34 %
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Palo Alto Networks Inc
345.05 EUR 16.40 EUR 4.99 %
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Indizes
S&P 500
7,700.17 USD -43.24 USD -0.56 %
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Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,77 Prozent schwächer bei 7.683,74 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,619 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,435 Prozent auf 7.709,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7.743,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.721,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.666,60 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 7.711,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 7.354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.643,70 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,03 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Gap (+ 3,71 Prozent auf 22,63 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3,29 Prozent auf 32,36 USD), Palo Alto Networks (+ 3,16 Prozent auf 386,57 USD), Intuitive Surgical (+ 2,34 Prozent auf 414,68 USD) und NVIDIA (+ 2,07 Prozent auf 229,73 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bloom Energy (-9,47 Prozent auf 261,35 USD), Carvana (-6,95 Prozent auf 60,54 USD), QUALCOMM (-6,69 Prozent auf 188,46 USD), Intel (-6,66 Prozent auf 114,81 USD) und DoorDash (-6,28 Prozent auf 181,21 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 14.116.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,766 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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