S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 2,91 Prozent höher bei 6.528,52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 52,249 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,09 Prozent auf 6.413,12 Punkte an der Kurstafel, nach 6.343,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.395,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.539,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der S&P 500 auf 6.878,88 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wies der S&P 500 6.845,50 Punkte auf. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 5.611,85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,81 Prozent ein. Bei 7.002,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 10,98 Prozent auf 635,34 USD), Perrigo Company (+ 10,49 Prozent auf 10,74 USD), Monolithic Power Systems (+ 9,08 Prozent auf 1.093,35 USD), Lumen Technologies (+ 8,76 Prozent auf 6,95 USD) und Coinbase (+ 8,60 Prozent auf 174,61 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil McCormick (-6,11 Prozent auf 50,44 USD), CF Industries (-5,64 Prozent auf 129,84 USD), EOG Resources (-3,55 Prozent auf 144,57 USD), APA (-2,97 Prozent auf 42,44 USD) und ONEOK (-2,76 Prozent auf 90,39 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 69.029.454 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net