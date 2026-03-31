DAX22.680 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7300 +1,8%Nas21.591 +3,8%Bitcoin59.108 +1,5%Euro1,1559 ±0,0%Öl118,4 +3,5%Gold4.676 +3,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump schürt Hoffnung: DAX schließt fester -- US-Börsen deutlich höher -- Selenskyj widerspricht Rheinmetall-CEO -- Eli Lilly, Micron, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
1. Quartal 2026: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal 1. Quartal 2026: So bewegten sich die DAX-Aktien im vergangenen Quartal
Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500 im Blick

S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

31.03.26 22:33 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der S&P 500 verbuchte zum Handelsschluss Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
APA Corporation Registered Shs
37,48 EUR -1,25 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CF Industries Holdings Inc
111,02 EUR -10,04 EUR -8,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
151,46 EUR 12,32 EUR 8,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EOG Resources Inc.
123,96 EUR -6,64 EUR -5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,84 EUR -0,85 EUR -4,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
5,57 EUR -0,21 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McCormick & Co. Inc.
44,00 EUR -1,94 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Monolithic Power Systems Inc.
883,40 EUR -15,60 EUR -1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,00 EUR 6,94 EUR 4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ONEOK Inc (New)
80,80 EUR -1,78 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8,39 EUR 0,21 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
635,34 USD 62,84 USD 10,98%
Charts|News|Analysen
Indizes
S&P 500
6.528,5 PKT 184,8 PKT 2,91%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 2,91 Prozent höher bei 6.528,52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 52,249 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,09 Prozent auf 6.413,12 Punkte an der Kurstafel, nach 6.343,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6.395,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.539,05 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der S&P 500 auf 6.878,88 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, wies der S&P 500 6.845,50 Punkte auf. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 5.611,85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,81 Prozent ein. Bei 7.002,28 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 10,98 Prozent auf 635,34 USD), Perrigo Company (+ 10,49 Prozent auf 10,74 USD), Monolithic Power Systems (+ 9,08 Prozent auf 1.093,35 USD), Lumen Technologies (+ 8,76 Prozent auf 6,95 USD) und Coinbase (+ 8,60 Prozent auf 174,61 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil McCormick (-6,11 Prozent auf 50,44 USD), CF Industries (-5,64 Prozent auf 129,84 USD), EOG Resources (-3,55 Prozent auf 144,57 USD), APA (-2,97 Prozent auf 42,44 USD) und ONEOK (-2,76 Prozent auf 90,39 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 69.029.454 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,549 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: APA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen