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S&P 500-Handel aktuell: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag

22.06.26 20:02 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt sich am Montagnachmittag mit negativem Vorzeichen.

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Um 20:00 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,32 Prozent auf 7.476,34 Punkte nach. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62,078 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 7.504,94 Punkte an der Kurstafel, nach 7.500,58 Punkten am Vortag.

Bei 7.530,01 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.461,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 7.473,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der S&P 500 bei 6.506,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der S&P 500 mit 5.967,84 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,01 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 16,76 Prozent auf 35,80 USD), Coherent (+ 9,95 Prozent auf 428,33 USD), AbbVie (+ 6,98 Prozent auf 231,61 USD), Skyworks Solutions (+ 6,45 Prozent auf 77,12 USD) und Sandisk (+ 6,32 Prozent auf 2.322,93 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil VeriSign (-7,41 Prozent auf 245,02 USD), NortonLifeLock (-7,03 Prozent auf 22,48 USD), Moderna (-6,96 Prozent auf 59,51 USD), DXC Technology (-6,63 Prozent auf 8,03 USD) und Palantir (-6,40 Prozent auf 120,25 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die Super Micro Computer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.259.840 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,452 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 12,87 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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