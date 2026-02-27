DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 -2,5%Nas22.561 -1,1%Bitcoin61.486 -1,5%Euro1,1585 -0,4%Öl85,38 +3,4%Gold5.071 -1,4%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
RENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall und TKMS RENK-Aktie trotz Rekordumsatz tiefer - So reagieren Rheinmetall und TKMS
S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

05.03.26 20:02 Uhr
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Am Donnerstag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 1,32 Prozent leichter bei 6.778,61 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,966 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,528 Prozent tiefer bei 6.833,22 Punkten, nach 6.869,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.870,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.772,80 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 0,670 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.798,40 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der S&P 500 mit 6.870,40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der S&P 500 5.842,63 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.002,28 Punkten. 6.710,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell The Trade Desk A (+ 18,71 Prozent auf 29,88 USD), Expedia (+ 10,83 Prozent auf 245,74 USD), Booking (+ 7,38 Prozent auf 4.567,66 USD), Lyondellbasell Industries (+ 7,09 Prozent auf 66,31 USD) und DXC Technology (+ 6,49 Prozent auf 13,29 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Moderna (-9,26 Prozent auf 52,45 USD), Alaska Air Group (-8,54 Prozent auf 44,22 USD), Corning (-8,42 Prozent auf 132,64 USD), Comfort Systems USA (-8,35 Prozent auf 1.310,95 USD) und Freeport-McMoRan (-6,26 Prozent auf 61,80 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25.103.978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,91 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alaska Air Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

