S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag

Marktbericht

28.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 bewegt sich am dritten Tag der Woche kaum.

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,20 Prozent im Plus bei 7.738,34 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,024 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 7.736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.722,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.718,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.758,43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.683,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.428,78 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 6.890,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Vertiv (+ 16,47 Prozent auf 242,90 USD), Flex (+ 11,19 Prozent auf 92,68 USD), Oracle (+ 11,15 Prozent auf 145,09 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,33 Prozent auf 76,32 USD) und Sandisk (+ 6,97 Prozent auf 1.395,84 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen F5 Networks (-19,34 Prozent auf 370,50 USD), CoStar Group (-14,45 Prozent auf 27,39 USD), CH Robinson Worldwide (-11,44 Prozent auf 127,16 USD), Cerebras Systems (-8,24 Prozent auf 109,48 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,94 Prozent auf 174,05 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9.767.091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,724 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net