DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 11,00 +3,1%Nas 26.530 +0,2%Bitcoin 72.819 +0,2%Euro 1,1152 +0,2%Öl 115,4 +1,3%Gold 4.062 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marktbericht

S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag

S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag

Der S&P 500 bewegt sich am dritten Tag der Woche kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C.H. Robinson Worldwide Inc.
128.00 EUR 0.15 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Cerebras Systems Inc
111.71 USD -7.60 USD -6.37 %
Charts | News | Analysen
CoStar Group Inc.
25.00 EUR -3.26 EUR -11.52 %
Charts | News | Analysen
F5 Networks Inc.
374.50 EUR -16.90 EUR -4.32 %
Charts | News | Analysen
Flex Ltd Registered Shs
77.47 EUR 4.82 EUR 6.63 %
Charts | News | Analysen
GE HealthCare Technologies
68.49 EUR 5.42 EUR 8.59 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
192.52 EUR -3.10 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen
Old Dominion Freight Line Inc.
164.08 EUR 1.44 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Oracle Corp.
131.28 EUR 14.42 EUR 12.34 %
Charts | News | Analysen
Parker Hannifin Corp.
817.60 EUR 7.60 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Sandisk Corp
1,250.00 EUR 80.00 EUR 6.84 %
Charts | News | Analysen
Vertiv Holdings
219.40 EUR 30.16 EUR 15.94 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.47 EUR 0.03 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,747.49 USD 24.89 USD 0.32 %
News | Analysen

Am Mittwoch steht der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,20 Prozent im Plus bei 7.738,34 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,024 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 7.736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.722,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.718,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.758,43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.683,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7.428,78 Punkten gehandelt. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 6.890,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Vertiv (+ 16,47 Prozent auf 242,90 USD), Flex (+ 11,19 Prozent auf 92,68 USD), Oracle (+ 11,15 Prozent auf 145,09 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,33 Prozent auf 76,32 USD) und Sandisk (+ 6,97 Prozent auf 1.395,84 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen F5 Networks (-19,34 Prozent auf 370,50 USD), CoStar Group (-14,45 Prozent auf 27,39 USD), CH Robinson Worldwide (-11,44 Prozent auf 127,16 USD), Cerebras Systems (-8,24 Prozent auf 109,48 USD) und Old Dominion Freight Line (-6,94 Prozent auf 174,05 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9.767.091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,724 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.