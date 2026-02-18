DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,5%Nas22.649 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1761 -0,2%Öl71,83 +2,2%Gold4.997 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert
Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance

S&P 500-Handel aktuell: So steht der S&P 500 mittags

19.02.26 17:59 Uhr
S&P 500-Handel aktuell: So steht der S&P 500 mittags | finanzen.net

S&P 500-Handel am Donnerstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackstone
107,38 EUR -5,62 EUR -4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Booking Holdings
3.360,00 EUR -258,00 EUR -7,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
286,95 EUR -21,15 EUR -6,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CF Industries Holdings Inc
85,53 EUR 4,36 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deere & Co. (John Deere)
564,80 EUR 58,90 EUR 11,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Molson Coors Brewing Company (MCBC)
39,81 EUR -2,83 EUR -6,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,66 EUR -1,02 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Occidental Petroleum Corp.
43,03 EUR 2,85 EUR 7,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Omnicom Group Inc.
60,94 EUR 3,92 EUR 6,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pool Corp.
214,80 EUR -1,30 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raymond James Financial Inc.
133,00 EUR -1,00 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
25,27 EUR 0,10 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,10 EUR 0,04 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.847,5 PKT -33,8 PKT -0,49%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 6.856,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,310 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,361 Prozent schwächer bei 6.856,46 Punkten, nach 6.881,31 Punkten am Vortag.

Bei 6.842,82 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.879,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,533 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6.940,01 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 6.642,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, stand der S&P 500 bei 6.144,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,033 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.775,50 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Omnicom Group (+ 13,36 Prozent auf 79,53 USD), Deere (+ 12,02 Prozent auf 664,61 USD), Occidental Petroleum (+ 8,30 Prozent auf 51,02 USD), Super Micro Computer (+ 5,59 Prozent auf 31,37 USD) und CF Industries (+ 5,18 Prozent auf 100,79 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Pool (-13,62 Prozent auf 220,55 USD), Carvana (-8,12 Prozent auf 332,19 USD), Booking (-6,86 Prozent auf 3.977,00 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-6,49 Prozent auf 47,52 USD) und Blackstone (-6,12 Prozent auf 124,76 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 8.174.379 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 9,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Blackstone und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Blackstone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Blackstone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen