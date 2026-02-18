S&P 500-Handel aktuell: So steht der S&P 500 mittags

Index-Performance

S&P 500-Handel am Donnerstagmittag.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 6.856,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,310 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,361 Prozent schwächer bei 6.856,46 Punkten, nach 6.881,31 Punkten am Vortag.

Bei 6.842,82 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.879,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,533 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 6.940,01 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, bei 6.642,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, stand der S&P 500 bei 6.144,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,033 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.775,50 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Omnicom Group (+ 13,36 Prozent auf 79,53 USD), Deere (+ 12,02 Prozent auf 664,61 USD), Occidental Petroleum (+ 8,30 Prozent auf 51,02 USD), Super Micro Computer (+ 5,59 Prozent auf 31,37 USD) und CF Industries (+ 5,18 Prozent auf 100,79 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Pool (-13,62 Prozent auf 220,55 USD), Carvana (-8,12 Prozent auf 332,19 USD), Booking (-6,86 Prozent auf 3.977,00 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-6,49 Prozent auf 47,52 USD) und Blackstone (-6,12 Prozent auf 124,76 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 8.174.379 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 9,58 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net