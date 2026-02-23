DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 -0,5%Nas22.864 +1,0%Bitcoin54.502 -0,4%Euro1,1778 -0,1%Öl71,30 -0,3%Gold5.144 -1,6%
NYSE-Handel im Blick

S&P 500-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500

24.02.26 22:33 Uhr
Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
181,58 EUR 16,56 EUR 10,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CVS Health Corp
63,75 EUR -2,00 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deere & Co. (John Deere)
547,70 EUR -3,60 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expeditors International of Washington Inc.
125,00 EUR -4,90 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
39,25 EUR 2,59 EUR 7,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keysight Technologies Inc
239,60 EUR 36,15 EUR 17,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Molina Healthcare
126,00 EUR -7,45 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
163,90 EUR 1,88 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ONEOK Inc (New)
73,22 EUR -0,23 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
638,52 USD -27,97 USD -4,20%
Charts|News|Analysen
Texas Pacific Land Corp Registered Shs
425,00 EUR 6,80 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
157,05 EUR 2,05 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
8,15 EUR 0,34 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.890,1 PKT 52,3 PKT 0,77%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,77 Prozent stärker bei 6.890,07 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,095 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,031 Prozent leichter bei 6.835,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.837,75 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.815,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.899,17 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 6.915,61 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 6.705,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.983,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,461 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.775,50 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Keysight Technologies (+ 23,05 Prozent auf 301,48 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,77 Prozent auf 213,84 USD), Texas Pacific Land (+ 5,79 Prozent auf 531,95 USD), Intel (+ 5,71 Prozent auf 46,12 USD) und Verisk Analytics A (+ 5,27 Prozent auf 191,17 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Expeditors International of Washington (-7,22 Prozent auf 138,83 USD), ONEOK (-5,08 Prozent auf 82,89 USD), Molina Healthcare (-5,06 Prozent auf 148,31 USD), Sandisk (-4,20 Prozent auf 638,52 USD) und CVS Health (-3,66 Prozent auf 74,18 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 42.656.216 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,951 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu NVIDIA Corp.

