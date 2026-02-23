S&P 500-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im S&P 500

NYSE-Handel im Blick

Zum Handelsschluss wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,77 Prozent stärker bei 6.890,07 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,095 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,031 Prozent leichter bei 6.835,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.837,75 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 6.815,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.899,17 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 6.915,61 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 24.11.2025, bei 6.705,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.983,25 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,461 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.775,50 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Keysight Technologies (+ 23,05 Prozent auf 301,48 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,77 Prozent auf 213,84 USD), Texas Pacific Land (+ 5,79 Prozent auf 531,95 USD), Intel (+ 5,71 Prozent auf 46,12 USD) und Verisk Analytics A (+ 5,27 Prozent auf 191,17 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Expeditors International of Washington (-7,22 Prozent auf 138,83 USD), ONEOK (-5,08 Prozent auf 82,89 USD), Molina Healthcare (-5,06 Prozent auf 148,31 USD), Sandisk (-4,20 Prozent auf 638,52 USD) und CVS Health (-3,66 Prozent auf 74,18 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 42.656.216 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,951 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net