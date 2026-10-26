S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen AbbVie-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades AbbVie-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 145,20 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die AbbVie-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,871 AbbVie-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AbbVie-Papiers auf 285,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.672,18 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 96,72 Prozent.
Der Börsenwert von AbbVie belief sich jüngst auf 503,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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