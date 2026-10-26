DAX 25.480 +1,2%ESt50 6.129 +1,0%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,66 -0,8%Nas 26.282 +1,3%Bitcoin 71.802 +0,8%Euro 1,1182 -0,2%Öl 115,2 -1,3%Gold 4.024 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AbbVie von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AbbVie-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
256.20 EUR 3.70 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades AbbVie-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 145,20 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die AbbVie-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,871 AbbVie-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AbbVie-Papiers auf 285,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.672,18 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 96,72 Prozent.

Der Börsenwert von AbbVie belief sich jüngst auf 503,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle AbbVie Aktie News

Werbung

AbbVie Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.06.19 AbbVie Peer Perform Wolfe Research
29.04.19 AbbVie Market Perform BMO Capital Markets
26.12.18 AbbVie Buy Standpoint Research
02.02.18 AbbVie Underperform BMO Capital Markets
25.09.17 AbbVie Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.