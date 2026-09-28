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AbbVie-Performance im Blick

S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen AbbVie-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
233.20 EUR 2.80 EUR 1.22 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,568 AbbVie-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 1.736,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 264,34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AbbVie belief sich zuletzt auf 466,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.19 AbbVie Peer Perform Wolfe Research
29.04.19 AbbVie Market Perform BMO Capital Markets
26.12.18 AbbVie Buy Standpoint Research
02.02.18 AbbVie Underperform BMO Capital Markets
25.09.17 AbbVie Neutral UBS AG

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