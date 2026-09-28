S&P 500-Papier AbbVie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AbbVie-Investment von vor 3 Jahren verdient

AbbVie-Performance im Blick

28.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen AbbVie-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem AbbVie-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,568 AbbVie-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 1.736,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 264,34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 73,62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AbbVie belief sich zuletzt auf 466,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net