S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Advance Auto Parts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Advance Auto Parts-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden Advance Auto Parts-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 235,69 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,243 Advance Auto Parts-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 192,92 USD, da sich der Wert einer Advance Auto Parts-Aktie am 13.11.2026 auf 45,47 USD belief. Mit einer Performance von -80,71 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Advance Auto Parts belief sich zuletzt auf 2,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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