S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Advance Auto Parts-Investment verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Advance Auto Parts-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 224,14 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Advance Auto Parts-Aktie investierten, hätten nun 0,446 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 44,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19,83 USD wert. Damit wäre die Investition 80,17 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Advance Auto Parts zuletzt 2,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Advance Auto Parts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advance Auto Parts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen