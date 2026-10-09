S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbnb-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Rentables Airbnb-Investment?

09.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Airbnb eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Airbnb-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Airbnb-Anteile bei 127,77 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,827 Airbnb-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.277,53 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Anteils am 08.10.2026 auf 163,23 USD belief. Mit einer Performance von +27,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Airbnb jüngst 94,44 Mrd. USD wert. Der erste Handelstag der Airbnb-Anteile an der Börse NAS war der 10.12.2020. Der Erstkurs des Airbnb-Papiers belief sich damals auf 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net