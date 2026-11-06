S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukrative Airbnb-Investition?

06.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Airbnb-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Airbnb-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Airbnb-Aktie bei 118,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Airbnb-Papier investiert hätte, befänden sich nun 84,624 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.397,06 USD, da sich der Wert einer Airbnb-Aktie am 05.11.2026 auf 170,13 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 43,97 Prozent.

Insgesamt war Airbnb zuletzt 103,72 Mrd. USD wert. Das Airbnb-Papier wurde am 10.12.2020 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Airbnb-Aktie lag beim Börsengang bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net