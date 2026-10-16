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S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbnb von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Airbnb eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
154.62 EUR 5.26 EUR 3.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Airbnb-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Airbnb-Anteile 169,18 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Airbnb-Aktie investiert, befänden sich nun 59,109 Airbnb-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.301,45 USD, da sich der Wert eines Airbnb-Anteils am 15.10.2026 auf 174,28 USD belief. Mit einer Performance von +3,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Airbnb eine Börsenbewertung in Höhe von 98,65 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Airbnb-Aktie fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs des Airbnb-Papiers lag damals bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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