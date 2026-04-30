S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor 5 Jahren bedeutet

Airbnb-Performance im Blick

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Airbnb-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Airbnb-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 172,71 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Airbnb-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,901 Airbnb-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.126,92 USD, da sich der Wert einer Airbnb-Aktie am 30.04.2026 auf 140,36 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,73 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Airbnb bezifferte sich zuletzt auf 83,63 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Airbnb-Papiere fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Der erste festgestellte Kurs eines Airbnb-Anteils lag damals bei 146,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net