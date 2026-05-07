S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Albemarle Aktionären eine Freude

Aktie mit Dividende

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Albemarle-Dividendenzahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Albemarle am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,62 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Albemarle-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,621 Prozent erhöht. 357,28 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 14,78 Prozent.

Albemarle-Stockdividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte der Albemarle-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 194,82 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Albemarle-Aktie eine Dividendenrendite von 1,15 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 1,87 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Albemarle-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Albemarle-Aktienkurs via New York 22,16 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 25,63 Prozent besser entwickelt als der Albemarle-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Albemarle

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 1,64 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 0,81 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten der Albemarle-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Albemarle steht aktuell bei 22,749 Mrd. USD. Das Albemarle-KGV beträgt aktuell 0,00. 2025 setzte Albemarle 5,143 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -5,76 USD.

Redaktion finanzen.net