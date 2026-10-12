S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Albemarle-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Albemarle-Investition?

12.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Albemarle-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Albemarle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 81,15 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 123,229 Albemarle-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 101,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.479,36 USD wert. Das entspricht einem Plus von 24,79 Prozent.

Albemarle war somit zuletzt am Markt 11,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net