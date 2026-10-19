S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Albemarle-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Albemarle gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Albemarle-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Albemarle-Aktie 92,74 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,078 Albemarle-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Albemarle-Aktie auf 95,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,95 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 102,95 USD, was einer positiven Performance von 2,95 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Albemarle belief sich zuletzt auf 11,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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